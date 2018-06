Simonetti (Pci) interviene sul trasporto pubblico locale

LUCCA – L’aumento esagerato delle tariffe del trasporto pubblico (edulcorato goffamente con la riduzione dovuta all’ISEE) che entrerà in vigore dal 1° luglio rappresenta l’ennesima mazzata per i cittadini ma anche una scelta che allontanerà sempre più l’utenza dal servizio.

Questi aumenti sono tanto più ingiustificati in quanto non sono accompagnati da un miglioramento del servizio, anzi!

I bus continuano a viaggiare in mezzo al traffico caotico dei mezzi privati, senza corsie preferenziali, con percorsi a zig-zag , che fanno registrare velocità commerciali da lumaca per cui il mezzo pubblico lo prende solo chi non ha alternative. Nella nostra provincia ci sono due servizi urbani (Viareggio e Lucca) e nessuno dei due ha il capolinea presso le stazioni ferroviarie (per ottuse scelte od incapacità amministrative) scoraggiando così i benefici dell’interscambio tra bus e treno. Le fermate (in particolare quelle dei servizi extraurbani) sono senza pensiline e sui cigli delle strade in mezzo ad erbacce e rifiuti, non illuminate e pericolose per gli utenti. Il parco veicoli è troppo vecchio. I parcheggi scambiatori sono pressochè inesistenti. L’accorpamento dei bacini di gestione del trasporto e delle compagnie che curano l’esercizio è stata solo una operazione per fare la gara unica regionale che ha prodotto più contenziosi che miglioramenti dei servizi. La “ciliegina” dell’aumento smisurato della tariffa dei bus-notte (quelli a servizio dei giovani per lo svago serale) va in direzione opposta rispetto alle esigenze di sicurezza ed incolumità dei ragazzi.

Il trasporto pubblico che, lo ricordiamo, oltre al costo del biglietto impegna risorse pubbliche consistenti, dovrebbe essere utilizzato da tutta la popolazione proprio per alleggerire il traffico privato guadagnando in sicurezza, velocità e salubrità e non solo, come dicevamo, da chi è obbligato a farlo. Se più gente utilizza il servizio aumentano gli introiti coi quali si possono finanziare i miglioramenti infrastrutturali ed incrementi della rete.

La cittadinanza dovrebbe pretendere che chi amministra la cosa pubblica mettesse testa e mani per governare un servizio pubblico così strategico.

Il nostro partito è a disposizione per un progetto complessivo serio di rilancio del trasporto pubblico.

Silvano Simonetti

Segreteria provinciale PCI