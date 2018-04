Silvia Del Greco (Giovani Democratici) interviene sui fatti dell’Itc Carrara

LUCCA – La segretaria dei Giovani Democratici di Lucca Silvia Del Greco e consigliere comunale insieme ai giovani componenti del partito democratico si esprimono condannando il gravissimo gesto del giovane studente dell’Itc Carrara.

«Il bullismo – scrive – è frutto di una carenza educativa da parte delle famiglie, della società sempre più individualista con una forte e marcata tendenza nella costante disapplicazione delle buone pratiche del vivere civile. Nascono relazioni interpersonali tra giovani incapaci di gestire conflitti in modo razionale ed educato.

Chi non ha, in tempi passati, battuto i pugni sul banco di scuola per un brutto voto, le reazioni sono sempre più esagerate e fuori da ogni logica.

Una tecnologia che impervia e dove la voglia di apparire su un palcoscenico mediatico è sempre più pressante, con dimostrazioni di forza plateali, mostrando chi, in una logica di branco si trova a primeggiare su compagni di scuola e insegnanti non riconoscendo più le figure autorevoli che da sempre contraddistinguono il rapporto tra insegnanti e studenti, ad esempio.

Dobbiamo sovvertire nuovamente questo sistema contribuendo in modo immediato e diretto, nel ricostruire una società di giovani studenti, che sempre più sente l’impellente necessità di primeggiare sugli altri e dove la guerra al like sui social distoglie i giovani dalla realtà che li circonda».