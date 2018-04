Silvana Sciarra a Lucca: si parlerà di solidarietà e previdenza sociale

LUCCA – Ospite d’eccezione per la lectio magistralis che inaugurerà, come di consueto, la quinta edizione del corso di alta formazione della Fondazione Giuseppe Pera. Sarà infatti la professoressa Silvana Sciarra, la quinta donna a fare parte della Corte costituzionale e la prima ad essere stata eletta dal Parlamento in seduta comune, a tenere giovedì 3 maggio, alle 16 in Cappella Guinigi, l’incontro pubblico e a ingresso gratuito dal titolo “La solidarietà e il sistema previdenziale”.

Silvana Sciarra, professore emerito dell’Università degli Studi di Firenze e Giudice della Corte Costituzionale, sarà dunque l’ospite d’onore di questo appuntamento ormai consolidato nel mondo del giuslavorismo. Sciarra, studiosa di diritto del lavoro e autrice di numerosi volumi, affronterà i due temi cardine dell’intero corso: il sistema previdenziale, con le sue inevitabili e sempre più frequenti modifiche, e la solidarietà, elemento essenziale quando si parla di società e previdenza, tematiche dense di implicazioni nel tempo della crisi. La docente attualmente insegna diritto del lavoro e diritto sociale europeo all’Università di Firenze, ma ha insegnato in varie università, fra cui UCLA e Harvard Law School, Columbia Law School e Università di Cambridge.

Il corso di alta formazione prenderà il via il 4 maggio, sempre in Cappella Guinigi, e proseguirà fino al 29 giugno con cadenza settimanale, portando all’attenzione degli iscritti vari argomenti legati al sistema previdenziale: dal pensionamento alla genitorialità, dalle tutele al fondo di garanzia.

C’è tempo fino al 3 maggio per iscriversi al corso, collegandosi direttamente a questo link: http://www.fondazionegiuseppepera.it/modulo-di-iscrizione/. Il corso, la lectio magistralis e i singoli moduli sono accreditati per gli avvocati, i commercialisti e i consulenti del lavoro della provincia di Lucca. Per informazioni: segreteria@nullfondazionegiuseppepera.it ; www.fondazionegiuseppepera.it.