Sicurezza stradale: lavori per un marciapiede a Santa Maria del Giudice

LUCCA – Sono iniziati i lavori per ristrutturare il marciapiede in via XXIV Maggio a Santa Maria del Giudice. Si tratta di un’opera di manutenzione attesa da tempo che servirà a collegare la zona adibita a parcheggio – adiacente l’area a verde attrezzata a parco giochi – alla scuola primaria “De Amicis” e alla vicina RSA Casa degli Anziani. L’opera inoltre servirà a creare continuità in un’area importante in cui si trova anche l’ufficio postale. Il marciapiede avrà una lunghezza di 120 metri, sarà privo di barriere architettoniche e reso sicuro da una serie accorgimenti che serviranno da divisorio dalla carreggiata stradale per tutelare il passaggio dei pedoni e per impedire il fenomeno della sosta selvaggia delle automobili.

<<Abbiamo voluto fortemente realizzare questa opera che serve a mettere in sicurezza un tratto di strada importante e molto frequentato dai bambini e dai loro genitori oltre che dagli abitanti della zona per la presenza di molte strutture pubbliche – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Celestino Marchini – Anche questo intervento conferma la volontà di andare a curare gli aspetti critici delle nostre frazioni, come espresso nelle linee guida della nostra azione amministrativa. Inoltre, proprio con il nuovo marciapiede, si creerà un collegamento tra i luoghi di aggregazione, compresa l’area a verde, utile anche a favorire la vivibilità della zona con un’attenzione particolare alla sicurezza stradale>>.

L’intervento, per un costo complessivo di circa 20 mila euro, prevede in particolare lo smantellamento dell’attuale marciapiede e la sua ricostruzione nella larghezza attuale con un piano rialzato di 10-15 cm rispetto alla quota della strada. Saranno realizzate poi delle rampe inclinate e la pavimentazione sarà in calcestruzzo. Contestualmente, nel tratto dove sorgono la Casa degli Anziani e la scuola primaria verrà realizzata una nuova tubazione per la raccolta delle acque. A completamento dell’intervento saranno installate inoltre alcune barriere salva-pedoni. I lavori, che vengono svolti a condizioni meteo favorevoli, dovrebbero essere ultimati nel mese di febbraio.