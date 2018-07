Sicurezza, Santini: “Non possiamo subire l’inerzia di questa giunta”

VIAREGGIO – Non possiamo subire così, indifesi, l’inerzia di questa giunta sulla sicurezza pubblica”: così il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, Alessandro Santini, dopo i gravi episodi che si sono verificati in piazza Dante a Viareggio (spari con pistola ad aria compressa contro la vetrata del bar della stazione) e sulla Marina di Torre del Lago Puccini, dove un bambino è stato colpito da una bottiglia lanciata durante una rissa fra stranieri. Preoccupazione condivisa anche dal coordinatore comunale Marco Dondolini e dal portavoce Athos Pastechi che, insieme a Santini, chiedono all’amministrazione Del Ghingaro di impegnarsi con forza e concretezza sul fronte della sicurezza.

Avevo chiesto più di tre mesi fa, fra le altre cose se sarebbe stato operativo il servizio H24 per la polizia municipale, visto che il sindaco ci ha comunicato l’uscita dal dissesto e quindi una rinnovata capacità di spesa per il nostro Comune; e quante pattuglie l’assessore Manzo e la comandante Pagni intendessero destinare in modo fisso a Torre del Lago Puccini, visto che il distaccamento della frazione è stato smantellato.

Domande poste non perché mi aspettassi un’interlocuzione ma per cercare di portare all’attenzione di questa giunta uno dei temi che, come lo sport, sembra quasi di ordine secondario: la sicurezza di cittadini e turisti.

Quello che manca è proprio un indirizzo tecnico chiaro e una sensibilità politica adeguata per il territorio di Viareggio. Non è mettendo gli stivali ai piedi dei vigili urbani che si fa sicurezza ma prendendosi le responsabilità normali di amministratori normali. Sta passando il messaggio di una Viareggio non sicura e non curata, e la colpa non è certo di chi fa il suo lavoro raccontando i fatti della nostra città: sindaco e assessore battano un colpo, se ci sono.

Alessandro Santini

Capogruppo in consiglio comunale