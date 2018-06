Sicurezza: più norme per la Notte dei tappeti di segatura di Camaiore

CAMAIORE – Norme di sicurezza più stringenti per la tradizionale notte dei tappeti di segatura in programma tra sabato 2 e domenica 3 giugno 2018. Un giro di vite a favore della sicurezza dei tanti visitatori che affolleranno nell’occasione Camaiore, anche in chiave antiterrorismo. La sperimentazione va inoltre in direzione di una maggiore fruibilità delle opere, evitando ingorghi e rallentamenti. Il Comune di Camaiore ha predisposto un circuito con direzioni obbligate, sfruttando la conformazione viaria del centro storico che permetterà comunque un certo grado di libertà grazie alle contrade in cui si potrà invertire la direzione di marcia.

Dalle 20.00 del 2 giugno fino alle ore 02.00 del 3 giugno, via Vittorio Emanuele sarà transitabile in direzione piazza Romboni, mentre via XX settembre in direzione piazza XXIX maggio. In entrambi i casi un lato della strada sarà riservato al lavoro dei maestri tappetari.

Una squadra di circa quaranta addetti, riconoscibili da un tesserino e da un gilet ad alta visibilità con lo stemma del Comune di Camaiore, fornirà le informazioni a ogni snodo, fungendo anche da presidio di sicurezza e da servizio antincendio. Dalla mattina, nelle ore precedenti la solenne processione del Corpus Domini, sarà invece possibile transitare liberamente. Per quanto riguarda le misure antiterrorismo saranno predisposti cinque sbarramenti presidiati per evitare intrusioni all’interno del circuito con new jersey e vetture di pubblica sicurezza.

Per informazioni è possibile contattare il Comando di Polizia Municipale del Comune di Camaiore ai numeri 0584 9986700 o 0585 980222.