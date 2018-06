Sicurezza per l’Oltreserchio: un incontro per far conoscere il progetto di Marco Santi Guerrieri e Simone Lena

LUCCA – Questa sera 11 di Giugno alle ore 21 nella Sala Parrocchiale della chiesa di San Macario in Piano il secondo appuntamento sulla sicurezza del territorio e controllo di vicinato nell’Oltreserchio. Un incontro con la cittadinanza per invitare gli abitanti delle frazioni dell’Oltreserchio a fare una precisa scelta di campo in funzione di una maggior consapevolezza e senso di appartenenza ad una comunità.

Così Marco Santi Guerrieri e Simone Lena cofondatori il progetto, continuano a promuovere l’iniziativa cercando consensi e nuove adesioni fra la popolazione dei residenti, pronti a dar deleghe soprattutto a chi ha veramente ha a cuore quest’area del comune di Lucca fortemente penalizzata sotto tutti gli aspetti.

L’Oltreserchio si pone al confine fra le criticità del territorio associato all’ambiente e la mancanza di una adeguato controllo di vicinato circa la sicurezza dei cittadini e delle proprie cose dove furti e rapine sono quotidianità. Solo il cittadino se ben organizzato logisticamente ed in sintonia con le forze dell’ordine ( questo e’ il tema della serata) , pur senza incorrere in alcun rischio può produrre risultati a dir poco sorprendenti in termini di sicurezza e contrasto alla microcriminalità.