Sicurezza ferroviaria, approvata in Consiglio regionale mozione per sistemi di avviso anti-deragliamento sui treni

FIRENZE – Via libera dal Consiglio regionale alla mozione presentata da Stefano Baccelli, consigliere regionale Pd e presidente commissione Ambiente e infrastrutture, in merito all’introduzione di sistemi di rilevamento di svio sul materiale rotabile ferroviario.

«Quello della sicurezza ferroviaria è un tema delicato su cui ancora resta da fare molto – spiega Baccelli –. Negli ultimi anni si è aperto un dibattito sulla possibilità di introdurre sistemi di rilevamento di svio, in particolare su vetture che trasportano merci pericolose ma tuttora a livello europeo l’adozione è su base volontaria. Di fatto si tratta di meccanismi in grado di emettere un segnale in caso di deragliamento, causa principale di incidenti ferroviari. Non posso non pensare a quel che accadde a Viareggio nel giugno del 2009, quando un treno merci carico di gpl deragliava, provocando la morte di 32 persone e il ferimento di altre decine. L’impegno che ha portato avanti l’associazione dei familiari delle vittime su questo fronte è stato enorme e di questi sistemi si è discusso nell’ambito proprio di un convegno organizzato in occasione dell’ultima ricorrenza di questa tragedia. A questo punto il rinnovo del contratto con Trenitalia diventa l’occasione propizia per unire agli investimenti sul materiale rotabile l’installazione di questi meccanismi che consentirebbero un salto in avanti in termini di sicurezza ferroviaria, portando la Toscana all’avanguardia a livello nazionale e europeo su questo tema».