Sicurezza: Aci Lucca alla mostra dell’Azalea con il simulatore di guida

BORGO A MOZZANO – Ancora sicurezza stradale con Aci Lucca. In occasione della Mostra dell’Azalea, che si terrà a Borgo a Mozzano sabato 14 e domenica 15 aprile, l’Automobile Club tornerà nella storica sede di via Roma per offrire a curiosi e interessati la possibilità di provare un simulatore di guida sicura.

Protagoniste, infatti, la sicurezza e l’educazione stradale grazie ai delegati Aci e all’autoscuola Nadia di Fornoli, la prima della provincia di Lucca che propone il metodo Ready2go, la rete creata e certificata dal Club per insegnare a guidare in modo innovativo e moderno, che prevede di affiancare al programma ministeriale di prassi ulteriori moduli affinché i neo-patentati siano in grado di affrontare le situazioni più critiche e disparate: cambio gomme, catene da neve, strada ghiacciata.