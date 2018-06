SìAmoLucca: ‘Canile sanitario fuori regola? Dubbi sugli atti, il Comune faccia chiarezza’

LUCCA – “Il canile sanitario di Pontetetto non rispetterebbe alcune dimensioni previste dalla normativa, e l’accreditamento della struttura potrebbe essere stato rilasciato sulla base di un atto falso”. A sollevare dubbi sul rispetto delle regole da parte del Comune è la lista civica SìAmoLucca. “All’interno dei canili, la legge prevede che ci sia appunto un’area sanitaria dove per sessanta giorni rimangono i cani che arrivano di volta in volta alla struttura, e un’area rifugio, dove i cani stessi vengono poi trasferiti una volta trascorsi i due mesi di permanenza iniziale – prosegue la nota del gruppo -. A quanto risulta, la parte sanitaria del canile potrebbe non rispettare i parametri stabiliti appunto dalla Regione: i box dove vengono ospitati i cani infatti sarebbero in molti casi più piccoli di 40 centimetri e in altri casi fino ad un metro, rispetto agli standard previsti. Inoltre non ci sarebbero le distanze dovute tra le strutture che accolgono i cani da poco arrivati e quelli che invece si trovano da tempo nell’area adiacente”. Per questo SìAmoLucca ha deciso di presentare un’interrogazione per chiedere chiarimenti al Comune, da cui la struttura dipende, in modo da sollecitare l’ente pubblico a trovare una soluzione. “Eppure le autorizzazioni per l’attività sono state rinnovate, nonostante le presunte difformità rispetto a quanto stabilito dalla normativa. Chi ha fornito le dimensioni delle attrezzature del canile per avere il rilascio dell’accreditamento? Chi ha verificato che ci fossero i requisiti richiesti? E l’Asl che dice? A quando risale l’ultimo atto di certificazione? Se il canile comunale non risponde ai requisiti di legge – si chiede SìAmoLucca – cosa attende l’amministrazione Tambellini a fare gli interventi necessari? Si sono coperte le inadeguatezze con informazioni non rispondenti alla realtà? E il consigliere delegato dal sindaco agli affari animali, nonché presidente del consiglio comunale, Francesco Battistini, come si sta muovendo su questo tema? Conosce la situazione? C’è una vera sensibilità dell’amministrazione su questo tema, oppure no?”