SìAmo Lucca plaude all’accordo per la Rsa Villa Santa Maria: ‘Adesso vigileremo perché gli accordi siano rispettati’

LUCCA – «Bene l’accordo siglato in prefettura per la ricollocazione di gran parte delle lavoratrici della Rsa di Villa Santa Maria: rivendichiamo il merito (come ci hanno riconosciuto in queste ore le dipendenti) di essere stati determinanti come opposizione a tenere alta l’attenzione su questo problema con la convocazione di un consiglio comunale straordinario, mozioni e interventi sulla stampa. Abbiamo tenuto il fiato sul collo all’amministrazione Tambellini affinché si trovasse una soluzione che salvasse i posti e non abbiamo mai mollato presa, proprio nelle frasi cruciali in cui Palazzo Orsetti mostrava disinteresse per la questione e stato confusionale sul da farsi». Lo sostengono in una nota le liste civiche SìAmoLucca e Lucca in Movimento che hanno sostenuto la corsa a sindaco di Remo Santini.

«Tutto è bene quel che finisce bene si potrebbe dire – aggiungono i gruppi civici – ma il condizionale è d’obbligo. Perché agli impegni presi ora devono seguire i fatti. Ci preme ricordare a questo proposito che c’era anche un accordo firmato in Prefettura oltre un anno fa che prevedeva il ricollocamento pure degli esuberi di personale alla Pia Casa e a Monte S.Quirico, tema anche di un incontro-farsa nell’immediata vigilia del ballottaggio 2017 per raccattare qualche voto in più, e a cui al momento non è stato dato seguito nonostante sia trascorso appunto molto tempo. Quindi vigileremo affinché tutto proceda come è stato stabilito, non per essere prevenuti ma perché il Comune purtroppo ci ha abituati a non mantenere le promesse».