SìAmo Lucca interviene sulla Rsa ‘Villa Santa Maria’: ‘Sta accadendo quello che temevamo’

LUCCA – «Sta succedendo quello che temevamo. Il Comune solo a parole vuole tutelare le 50 lavoratrici della Rsa per anziani di Villa Santa Maria, che da luglio sarà chiusa e riaprirà se il bando di gara per l’assegnazione della gestione e l’effettuazione degli interventi per la messa a norma dell’edificio andranno in porto. Infatti nel corso dell’ultimo incontro tra l’amministrazione, l’Asl e i sindacati, a cui i partiti di opposizione non vengono fatti partecipare, si è parlato della disponibilità a riassorbire solo una parte dei dipendenti». Lo sostiene in una nota la lista civica SìAmoLucca, secondo cui la politica legata a tutte le case di riposo del territorio condotta sin qui è aberrante, con anziani trattati come pacchi postali e senza rispetto.

«Ancora una volta dobbiamo registrare che le promesse non vengono mantenute, però non ci stupiamo per niente, considerando che in campagna elettorale nell’estate scorsa, quando la prospettiva era già drammaticamente chiara per Villa S.Maria, il sindaco nel corso di confronti di cui tutti possono andare a rivedere i filmati, negava perfino l’esistenza del problema e faceva finta di cadere dal pero – continua SìAmoLucca -. Purtroppo la gestione delle case di riposo per anziani è una spina nel fianco di questo esecutivo di centrosinistra. Anche alla Pia Casa la situazione è paradossale. L’adeguamento ai parametri imposti dalla Regione, su cui questa giunta non ha intavolato un minimo di trattativa, ha provocato una situazione al limite della decenza. Pure in questo caso non è stato rispettato un accordo, perché a giugno da Palazzo Orsetti era arrivato l’impegno a ricollocare i 17 esuberi. Ma non è stato fatto. E attualmente nella struttura del centro storico non c’è più nemmeno il servizio dell’infermiere di notte: una fatto molto grave, considerando che alla Pia Casa fra l’altro c’è una comunità di adulti inabili psichiatrici, mentre il personale rimasto guadagna meno perchè costretto c’è stata una riduzione di ore. Si calcola che il tempo a disposizione che le dipendenti hanno per ogni ospite della struttura sia di nemmeno 4 minuti. Non c’è nemmeno il tempo per portarli in bagno durante la pausa pranzo. Non c’è dignità per chi paga anche una retta profumata”. Tornando invece alla questione di Villa Santa Maria, SìAmoLucca parla anche dei timori che si stanno spargendo tra gli abitanti di Maggiano e S.Maria a Colle. “La paura è che al posto della Rsa per anziani possa sorgere in futuro un campo profughi – conclude la lista civica -. Si tratta, bene ribadirlo, solo di voci di paese, ma sarebbe bene che l’amministrazione Tambellini smentisse chiaramente e nettamente questa ipotesi per tranquillizzare la popolazione».