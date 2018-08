SìAmo Lucca e Lucca in Movimento: ‘Sconcerto per lo scontro interno al Pd sugli assi viari’

LUCCA – «Abbiamo letto con sconcerto in queste ore lo scontro tutto interno al partito democratico sull’annosa vicenda degli assi viari». Lo sostengono le liste civiche SiAmoLucca e Lucca in movimento, che hanno presentato una raccomandazione al sindaco.

«Già siamo preoccupati – dicono – del fatto che, rispetto a quanto annunciato dall’ex Ministro del Rio (ovvero che l’opera sarebbe stata cantierabile a fine 2017) ora si parla di apertura dei cantieri con ben tre anni di ritardo da quell’annuncio, ovvero nel 2020, ma adesso a preoccupare ancora di più sono appunto le laceranti polemiche nel Pd, polemiche che rischiano di bloccare il progetto. Il sindaco di Capannori, a proposito del suo partito, dichiara testuali parole che “c’è una fetta di Partito Democratico incapace di dialogare, di ascoltare, di comportarsi in modo corretto. Se non sei allineato cercano sempre di farti fuori e adesso questa operazione è in atto sugli assi viari nei confronti di Capannori, unico territorio che ha detto sì all’opera ma solo con le indispensabili modifiche”. Un feroce attacco anche a Lucca, dunque».

Da questa riflessione scaturisce una raccomandazione al sindaco Tambellini: «visto che prima di appartenere al Pd è al momento il primo cittadino di tutti, anche di chi non lo ha votato, e che dunque deve fare gli interessi di Lucca, di tenere la barra dritta e rivendicare la necessità che non ci siano ulteriori slittamenti, e di sventare che il pericolo che le guerre che dilaniano il suo partito, per qualcuno ormai in via di estinzione, abbia ricadute negative sulle scelte che Lucca attende da troppi anni, come da troppi anni sopportiamo le scelte dei Comuni limitrofi in materia di traffico, che scaricano sulla circonvallazione e sulle altre nostre strade un insostenibile peso di inquinamento».