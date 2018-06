SìAmo Lucca e Lucca In Movimento: ‘Ritardi e disagi per i lavori alla rotatoria a Sant’Anna’

LUCCA – «L’allestimento del cantiere per l’avvio dei lavori alla nuova rotatoria sulla circonvallazione sta già provocando forti disagi alle attività della zona est del centro storico, con il paradosso che i lavori annunciati dal Comune non sono ancora iniziati, e tanti posti auto nelle immediate vicinanze di Porta Sant’Anna sono già stati cancellati». A sostenerlo, in una nota, sono le due liste civiche SìAmoLucca e Lucca in Movimento.

«Come al solito la mancanza di dialogo con i cittadini, a qualsiasi categoria appartengano, contraddistingue questa giunta di centrosinistra – attaccano le due liste civiche – anche il posizionamento dei cartelli lungo la circonvallazione (per segnalare ai cittadini che si può continuare ad entrare nel centro storico e sostare negli stalli blu) sono stati sistemati solo ora e si poteva comunque farlo in modo nettamente migliore, perchè l’imponenza del cantiere è tale che chiude molto la visibilità e continua a far sembrare che ci sia un divieto. Il calo di flussi in via San Paolino e dintorni purtroppo è già tangibile, secondo quanto viene confermato dagli operatori, e c’è preoccupazione per lo slittamento dell’avvio del cantiere».

SìAmoLucca e Lucca in Movimento chiedono anche che si intervenga su altri fronti. «Già il progetto della rotatoria è stato calato dall’alto, presentato a tutti dicendo che non si potevano fare modifiche per realizzarla ad esempio come quella di Porta Santa Maria, ricavandovi quindi anche alcuni posti auto – aggiunge la lista civica – mentre gli stalli blu ricavati in via Pascoli, in sostituzione di quelli già tolti, sono lontani. Si deve assolutamente trovare una soluzione per non far sì che la zona, un tempo vero e proprio commerciale frequentato anche dai turisti, si spenga con il passare dei mesi. Riteniamo quindi che sia arrivato il momento che il Comune pensi seriamente ad una politica di rilancio del centro storico non con il turismo mordi e fuggi, ma attraverso un piano che riporti i lucchesi a frequentare la loro città tutto l’anno, problema che riguarda ovviamente anche altre zone all’interno delle Mura. Con agevolazioni ad esempio sul costo della sosta, e pensando comunque ad aumentare la disponibilità degli stalli piuttosto che a diminuirla. Il tessuto economico si sta impoverendo sempre di più mentre ai commercianti, fra l’altro si continuano a chiedere di contribuire alle

spese ogni volta che c’è una manifestazione, perché il Comune di centrosinistra sostiene di non avere il becco di un quattrino».

«Anziché vivere alla giornata, con scelte fra l’altro sbagliate – terminano le due liste civiche – ora serve una strategia che riporti presenze qualificate e spalmate durante l’intero periodo dell’anno. Non bastano i grandi eventi, bisogna che il flusso di persone torni non perchè legato a qualche manifestazione, ma per un rinnovato interesse a frequentare strade e piazze, ripartendo anche dalle questioni più elementari».