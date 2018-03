“Siamo ciò che mangiamo”: guida alle etichette alimentari con DiTestaMia

LUCCA – Secondo appuntamento mercoledì 21 marzo alle ore 21 del ciclo di incontri “Siamo ciò che mangiamo” – Facciamo le nostre scelte – promosso dall’associazione ‘Di Testa Mia’ in collaborazione con il Comune tenuto dalla dietista Sara Del Ministro, con cui vengono affrontati temi per poter diventare consumatori consapevoli e migliorare il proprio stile di vita. L’incontro, ad ingresso libero, si terrà nella sede del Centro Giovani di Santa Margherita e avrà come tema la guida alla lettura delle etichette alimentari.



Il terzo appuntamento è in programma sabato 24 marzo sempre alle 21 all’Esselunga di Porcari ed è intitolato ‘Spesa virtuale presso Esselunga Porcari.Cosa c’è nel carrello?’.

L’iniziativa è aperta a tutti e in particolare alle nuove generazioni per dar loro la possibilità di conoscere i principi di una buona alimentazione, aspetto importante di uno stile di vita sano e consapevole.