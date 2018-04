Si rinnova il sito del Comune di Seravezza per essere sempre più ‘strumento del cittadino’

SERAVEZZA – Pit stop per il sito istituzionale del Comune di Seravezza, rinnovato totalmente lo scorso anno. Il portale web che dà accesso alle informazioni e alle procedure relative ai servizi erogati dall’amministrazione locale si apre infatti a una fase di verifica che punta a coinvolgere tutti i fruitori del servizio, siano essi operatori istituzionali, categorie economiche e professionali o semplici cittadini. «Invitiamo gli utenti a segnalarci tutte le possibili criticità o carenze riscontrate nell’utilizzo del sito», dice Lorenzo Gabrielli, consigliere incaricato all’innovazione tecnologica e alla digitalizzazione. «L’obiettivo è quello di migliorare e affinare la piattaforma per renderla sempre più rispondente alle attese di chi la utilizza per informarsi sulle attività dell’amministrazione comunale o per accedere ai servizi erogati online dagli uffici. Da quando il nuovo sito è stato attivato, nel luglio dello scorso anno, gli interventi di messa a punto sono stati continui, pressoché quotidiani. Il test più utile ed efficace, però, è quello che ogni cittadino può fare autonomamente basandosi sulla propria esperienza d’uso, sulle proprie esigenze di accesso alle informazioni e agli atti e sulle proprie attitudini all’impiego degli strumenti informatici. Sono tutte queste specifiche e singole indicazioni che per noi e per i tecnici incaricati allo sviluppo del sito sono adesso preziosissime. Una grande verifica collettiva alla quale sono tutti invitati a partecipare»

Inviare il proprio feedback è piuttosto semplice. Nella homepage del sito, disponibile all’indirizzo www.comune.seravezza.lucca.it, si utilizza il pulsante “Esprimi il tuo giudizio” collocato nella parte bassa della colonna di destra. Nella pagina successiva si ha la possibilità di fare clic, a scelta, su tre diverse emoticon: la faccina verde per indicare un giudizio complessivamente positivo sul sito; la gialla per un giudizio medio; la rossa per un giudizio negativo. Cliccando sul giallo o sul rosso si approda a una nuova pagina che consente di specificare più nel dettaglio l’ambito di criticità e di lasciare un commento con indicazioni ancor più precise o suggerimenti

Il sito web del Comune di Seravezza è stato realizzato da Halley Informatica, società che gestisce parte dell’infrastruttura software del Comune. La homepage è suddivisa in macrosezioni tematiche. I due menù “Il comune informa” e “Vivere la città” danno accesso ai contenuti e alle informazioni principali (orari uffici, contatti, musei, impianti sportivi, itinerari, calendario eventi), mentre due ulteriori menù – ”Cittadino” e “Imprese” – consentono agli utenti, previa registrazione, di visualizzare contenuti personalizzati. Nella parte centrale della pagina sono presenti le news diramate dagli uffici e, in evidenza, i quattro pulsanti dell’Albo Pretorio, dell’Amministrazione Trasparente, della Modulistica, dei Servizi Online. Fra questi ultimi, anche un’interessante funzionalità di segnalazione guasti diretta agli uffici comunali, gestita con un sistema di ticketing che prevede una risposta all’indirizzo email fornito dall’utente e una tracciatura della segnalazione stessa.