Si ribalta con il trattore: ricoverato a Cisanello un uomo di Borgo a Mozzano

BORGO A MOZZANO – Grave incidente a Borgo a Mozzano questa mattina: un uomo mentre stava percorrendo la via di Motrone per raggiungere un terreno dove doveva lavorare, con il proprio trattore si è ribaltato. Immediatamente è scattato l’allarme, grazie ad alcune persone che si trovavano sulla stessa via e, dopo aver chiamato la centrale operativa del 118, sono arrivati i mezzi di soccorso. Vista la gravità situazione, i sanitari del 118 hanno disposto il trasferimento dell’uomo – che ha riportato un trauma facciale e un trauma toracico – direttamente all’ospedale di Cisanello, per mezzo dell’elisoccorso ‘Pegaso’. Ancora in corso di accertamento la dinamica e le cause dell’incidente che, comunque, poteva avere conseguenze ben più gravi.