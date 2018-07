Si guarda già al 2019 con l’annuncio della data di Elton John al Summer Festival il 7 luglio

LUCCA – Il Lucca Summer Festival 2019, il numero 22, ci sarà. La conferma – anche se indiretta, arriva dalla D’Alessandro e Galli che annuncia la prima data della prossima edizione: il 7 luglio, quando approderà a Lucca sir Elton John con una data di quello che è il suo tour di ‘addio’ alle scene.

Questo taglia la testa alle molte polemiche e ai molti discorsi dei giorni scorsi. L’orizzonte di quello che potrà a buon titolo passare alla storia come il Summer delle polemiche sta forse rischiarandosi: l’annuncio ufficiale è arrivato nel tardo pomeriggio di ieri e ha confermato la voce che voleva Elton John fare tappa a Lucca e che girava già da qualche tempo.

Questo è ovviamente il segnale che qualcosa si muove per il prossimo anno e che lentamente il cartellone si andrà componendo. Certamente quello di Elton John rappresenterà una – se non ‘la’ – punta di diamante dell’edizione 2019, proprio perché si tratta dell’ultimo tour che Elton John porta sui palchi di tutto il mondo.

E’ la sesta volta che Elton John arriva a Lucca, città alla quale si è sempre detto legato e, quindi, il suo ‘Farewell Yellow Brick Road’ non poteva non fare tappa anche al Summer. I biglietti per questo concerto saranno in vendita da sabato 21 luglio, mentre per i possessori di American Express, le prevendite apriranno il 18 luglio.

Il tour inizia l’8 settembre negli Usa e porterà l’artista inglese a fare più di 300 date in tutti i 5 continenti, terminando nel 2021: «Voglio ringraziare i miei straordinari fans per il loro straordinario sostegno durante tutta la mia carriera e specialmente per il loro interesse per esserci a celebrare il mio ultimo tour “Farewell Yellow Brick Road” – ha dichiarato Elton John -. Sono così emozionato per l’inizio del tour, non vedo l’ora di vedere tutti on the road».