Si finge appartenente delle forze dell’ordine: preso dalla polizia

VIAREGGIO – Denunciato in stato di libertà un ragazzo di Firenze, nato nel 1985, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, in quanto è stato ritenuto responsabile dei reati di tentata truffa, possesso di segni distintivi contraffatti e uso di atto falso.

Il ragazzo, alle 11 di stamani è stato notato da alcuni poliziotti in borghese, dopo che avevano ricevuto la sua descrizione – stesso abbigliamento, stesso casco, stessa moto – che lo indicavano come autore di una serie di furti, tutti fatti nello stesso modo. In sostanza, dopo aver fermato auto o camper, il giovane si qualificava come appartenente delle forze dell’ordine e chiedeva ai malcapitati i documenti, impossessandosi poi del portafoglio e i soldi.

Fermato dalla polizia mentre stava parlando con un signore anziano, il giovane ha cercato di darsi alla fuga, ma nella fretta di fuggire, è finito contro un palo ed è caduto a terra. A quel punto, il personale della Squadra Anticrimine e il personale del Poliziotto di Quartiere: è stato così che hanno scoperto che si era appena qualificato come vigile urbano con l’anziano signore con il quale stava parlando. Il malvivente aveva anche contraffatto la targa del motociclo e, sotto la sella, aveva del nastro adesivo nero che con tutta probabilità, secondo gli investigatori, usava per contraffare anche altre targhe.

Portato negli uffici del commissariato di Viareggio, è stato identificato e, al termine degli accertamenti di rito, è stato indagato in stato di libertà. Sono, intanto, in corso altre indagini per verificare se sia responsabile anche di altri reati di stampo simile, avvenuti sul territorio versiliese.