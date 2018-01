Si è costituito a Lucca il collettivo ‘Non una di meno’

LUCCA – Il 10 gennaio 2018 sì è costituito a Lucca il collettivo femminista NUDM – Non Una di Meno Lucca che aderisce al movimento nazionale.

Un gruppo di donne diverse per generazione e storia politica, dopo avere partecipato alle principali fasi del percorso politico, culturale e sociale di NON UNA DI MENO, ha avviato dall’ottobre 2017 una riflessione e un dibattito a 360° su vari temi.

Filo rosso di questo percorso la volontà politica condivisa “di connotare questo movimento come intersezionale e transnazionale, valorizzando la capacità di attraversare le frontiere, siano queste fisiche, culturali e simboliche”.

I livelli locali del movimento, pur mantenendo l’autonomia nel valutare esigenze e istanze del territorio, si intrecciano con la dimensione internazionale, condividendo piattaforme e obiettivi comuni.

In particolare il collettivo lucchese si impegna a:

– campagne e pratiche di solidarietà e autotutela contro le retoriche di politiche securitarie, razziste e di militarizzazione delle città per riaffermare autodeterminazione e libertà di movimento delle donne;

– campagne contro la colpevolizzazione delle donne che hanno subìto violenze e molestie;

– riappropriarsi e difendere gli spazi fisici e politici delle donne;

– mobilitarsi per i 40 anni della legge 194 il prossimo maggio, programmando iniziative di bilancio e difesa dell’autodeterminazione della donna;

– coniugare la campagna politica e culturale alle lotte per il welfare (centri antiviolenza, consultori ecc.);

– articolare un lavoro di inchiesta e intervento a partire dal lavoro di cura, sociale e relazionale e in tutti i luoghi dove le varie forme di sfruttamento espongono anche a ricatto sessuale e molestie;

– agire sull’intreccio formazione e lavoro a partire dalla battaglia contro buona scuola e alternanza scuola lavoro;

– riannodare e valorizzare i percorsi di lotta storici e internazionali delle donne con iniziative di solidarietà che esaltino la dimensione internazionale del movimento;

– costruire rapporti di condivisione con le donne immigrate del nostro territorio.

In sintonia con il movimento nazionale e transnazionale il collettivo lucchese rilancia lo sciopero globale dell’8 marzo, non come strumento rituale di una celebrazione fine a se stessa, ma come impegno a trasformare nel profondo la condizione della donna.



Collettivo NUDM Non una di meno Lucca

Info: nonunadimenolucca@nullgmail.com