Si conclude il soggiorno estivo per i bambini dell’Abetone all’insegna del gioco e del divertimento

FORTE DEI MARMI – Partono oggi per far rientro a casa i bambini dell’Abetone che, come ogni anno, hanno avuto l’opportunità di trascorrere parte delle loro vacanze estive a Forte dei Marmi con i loro amici. Molte sono le attività che fin dall’arrivo, sabato 16 giugno, sono state organizzate per offrire loro un soggiorno all’insegna del gioco e del divertimento. Il mare è stato ovviamente protagonista di questa vacanza: tutti i giorni i bambini sono stati accompagnati alla Spiaggia dei Bambini, dove hanno fatto il bagno, pranzato e, durante la settimana, hanno preso parte alle attività organizzate dagli educatori dei Centri Estivi Forte Campus 2018: sport, giochi e momenti di relax.

Ogni momento è stato trascorso con i compagni: la colazione tutti insieme, il pranzo sul mare e le cene in compagnia hanno reso ogni attimo, anche quello più “banale”, un momento di svago e di ricreazione. Per il pernottamento i bambini quest’anno sono stati ospitati alla sede della Scuola Primaria di Canossa dove hanno trovato un ambiente accogliente e protetto, reso ancor più sicuro perché adiacente alla zona pedonale del nostro paese. Le suore canossiane hanno sin da subito accolto la richiesta di ospitare i bambini per il soggiorno e per questo motivo l’Amministrazione Comunale ci tiene a ringraziarle per la disponibilità e ringrazia anche tutte le realtà del territorio che hanno contribuito a questa iniziativa sottolineando ancora una volta l’importanza che il lavoro di squadra di tutta la comunità riveste per dare vita a servizi sempre migliori.