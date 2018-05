Si chiude la mostra dedicata a Mario Borgiotti

FORTE DEI MARMI – Chiude la mostra “L’uomo dei macchiaioli, i molteplici sguardi di Mario Borgiotti” il concerto di pianoforte tenuto dal Maestro Ilaria Baldaccini.

La mostra era stata organizzata dall’assessorato alla Cultura e Turismo in collaborazione con la Fondazione Villa Bertelli, curata della Fondazione Centro Matteucci per l’arte moderna di Viareggio e promossa anche dal critico Vittirio Sgarbi: «conoscere e vedere le opere di Borgiotti – commenta il critico alla fine della sua visita nello scorso gennaio – che per me era più un mito che una realtà, pur avendo letto i suoi libri, è davvero emozionante. Una mostra di altissimo livello, anche per gli spazi e le luci, quale un Comune come Forte dei Marmi merita».

Al termine dell’esibizione la famiglia Borgiotti, per mano di Roberto Gigli, ha fatto dono al Comune di Forte dei Marmi di un quadro in esposizione: si tratta di un autoritratti di Borgiotti. Il dono è stato simbolo di ringraziamento per l’accoglienza e per il sostegno dato dall’Amministrazione durante l’organizzazione dell’evento.

Il quadro è stato consegnato al vicesindaco e assessore alla Cultura e Turismo Graziella Polacci, alla presenza del direttore della Fondazione Centro Matteucci per l’arte moderna di Viareggio, Giuliano Matteucci, e del presidente

della Fondazione Villa Bertelli, Ermindo Tucci.