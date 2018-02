Si avvia per la nona edizione alla Fondazione BML “Luccanziani”

LUCCA – Si conferma anche per la nona edizione il successo di Luccanziani. Il salone dei prodotti e dei servizi per la terza e quarta età, che ha aperto i battenti questa mattina nel Palazzo della Fondazione Banca del Monte di Lucca, ha attirato fin dalle prime ore del mattino numerosi pazienti per i check-up gratuiti e per effettuare le analisi del sangue. La manifestazione ha preso ufficialmente il via con il taglio del nastro, alla presenza dell’assessore alle politiche sociali del Comune di Lucca, Lucia Del Chiaro, della consigliera comunale, Cristina Petretti, dal responsabile organizzativo e presidente di Luccanziani Onlus, Corrado Guidi, del responsabile scientifico della manifestazione, Fabio Monzani, e del presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca, Oriano Landucci.

Luccanziani prosegue anche domani, sabato 24, e domenica 25 con controlli, consulenze e visite gratuiti. Il salone resta aperto dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18.