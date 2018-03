Si arrampica sul balcone e infrange la finestra a Sant’Anna: arrestato dai carabinieri

LUCCA – E’ stato l’allarme lanciato da un vicino che ha fatto sì che un topo di appartamento finisse in manette la notte scorsa a Sant’Anna.

Il malvivente aveva preso di mira un appartamento del quartiere alle porte del centro storico, si era arrampicato sul balcone e aveva già sfondato il vetro di una finestra per potersi introdurre nella casa e razziarla.

I proprietari, però, sentendo i rumori hanno iniziato a gridare: il topo di appartamento è stato colto di sorpresa da questa reazione degli abitanti della casa e ha avuto quel momento di esitazione che ha permesso ai carabinieri di arrivare sul posto e arrestarlo.

Prima di mettergli le manette ai polsi, il malvivente ha tentato la fuga, ma è stato raggiunto dai militari e bloccato.

A dare l’allarme una persona che, avvisato dalle grida, ha immediatamente chiamato i militari dell’Arma e l’uomo è stato arrestato.

Il quarantottenne dove adesso rispondere del reato di tentato furto e si trova agli arresti in attesa dell’udienza per direttissima.

I carabinieri tengono a sottolineare come sia importante nell’attività di contrasto al fenomeno dei furti la collaborazione di ogni cittadino che, con le sue segnalazioni tempestive, permette alle forze di polizia di intervenire in qualsiasi situazione sospetta o di pericolo, anche solo presunta.