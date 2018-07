Sfera Ebbasta porta 8mila persone all’apertura del suo tour al Lucca Summer Festival

LUCCA – Erano tanti e conoscevano tutte le canzoni a memoria. Si sono messi in fila fin dalla mattina per non perdere la prima data del tour di Sfera Ebbasta. In 8mila sono accorsi da tutta Italia per applaudire il cantante, idolo dei giovanissimi.

L’età media era decisamente bassa: tra gli 11 e i 15 anni in media, spesso accompagnati dai genitori.

Lui, il più amato dai giovanissimi e dalle giovanissime è Sfera Ebbasta, re della trap italiana, che, in poco più di un anno è passato da essere uno dei tanti rapper della scena italiana, ad essere l’idolo delle folle.

Sul palco è salito con quella mezz’ora di ritardo rispetto all’orario annunciato che tutti i veri divi si concedono. Il concerto, poi, non è durato un granché: poco più di un’ora, ma tanto è bastato ai fans che hanno potuto cantare assieme a Sfera tutte le canzoni che lo hanno portato in vetta alle classifiche per tutto l’inverno e l’hanno perfino visto battere ogni record di vendita, piazzando 9 canzoni tra le 10 più vendute.

Poco spazio al dialogo, tanto alla trap che tanto piace ai più giovani. Certo non è un genere transgenerazionale, ma in fondo è giusto così.

Loro, i giovanissimi fans, sono rimasti contenti di quel concerto dove hanno potuto vedere dal vivo il loro idolo, su un palco abbastanza essenziale: una consolle da dj, uno sfondo con il nome e poi lui, Sfera Ebbasta, che andava avanti e indietro sul palco, gratificando un po’ tutti.

Una serata di successo, quella di domenica in piazza Napoleone, che resterà nei cuori dei tanti che vi hanno assistito.

Non è mancato anche lo strascico polemico alla serata: il leader di SìAmo Lucca, Remo Santini, il giorno dopo, ha pubblicato sul suo profilo facebook un post nel quale sottolinea l’assenza dell’amministrazione Tambellini ai tre concerti che si sono già svolti in questa edizione del Lucca Summer Festival: «Ieri sera – ha scritto Santini -, in veste di consigliere comunale e capogruppo di SiAmoLucca, sono andato a portare il saluto all’organizzazione del Summer Festival».

Per Santini è sostanzialmente da stigmatizzare il fatto che nessuno amministratore si sia visto in piazza Napoleone: «Mi sembrava doveroso – prosegue -, visto che dopo tre concerti di questa edizione, nessuno dell’amministrazione Tambellini ha ancora presenziato in forma ufficiale. Laddove latita la giunta – conclude -, cerchiamo di porre rimedio noi».

Insomma pare che l’edizione 2018 sia quella delle infinite polemiche tra amministrazione e organizzazione e che questa ‘onda lunga’ non voglia proprio placarsi.