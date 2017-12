Servizio di Consulenza gratuita dalla nutrizionista per i genitori dei bimbi delle scuole di Lucca

LUCCA – In un mondo in cui si fa un gran parlare di come si deve o dovrebbe mangiare, di cosa è ‘sano’ e cosa invece fa male, il Comune di Lucca ha cercato di dare una risposta concreta a queste tematiche nella fascia di età più importante, quella dei bimbi che frequentano gli asili e le elementari.

«Da tempo le mense degli asili (e non solo) del Comune di Lucca – spiega l’assessora alla Scuola e istruzione, Ilaria Vietina – sono affidati a una nutrizionista, che si occupa di creare dei menù che, oltre che sani, siano anche gustosi e piacciano ai bambini in quella che è un’età tra le più difficili dal punto di vista alimentare, poiché si mettono le basi per la salute futura».

Un programma che sta funzionando, poiché, come spiega la stessa Vietina: «I bambini sono soddisfatti e i loro genitori pure».

E’ stato allora che Vietina ha pensato di fare un passo in più: quello di mettere a disposizione dei genitori la nutrizionista che cura i menù, per quelli che possiamo chiamare ‘consulti privati’. «Inizialmente – spiega – avevamo pensato che potesse essere un modo per i genitori di avere delle spiegazioni su quello che i bimbi mangiano nelle scuole, invece abbiamo scoperto che è un vero e proprio servizio che mettiamo a disposizione delle famiglie e che si rivolgono alla dottoressa Perseo per avere consigli su come comportarsi in materia di alimentazione, soprattutto a casa».

A occuparsi di questo servizio di consulenza – generalmente fissato per due volte al mese, il giovedì – è la dottoressa Simona Perseo, che fin da subito si vede che è mossa da una vera passione per il proprio lavoro: «Abbiamo iniziato due anni fa – ricorda – e, quando siamo partiti, pensavo che i genitori venissero a chiedermi informazioni su cosa mangiano a scuola, su quali criteri sono fatti i menù. Certo, qualcuno che vuole queste informazioni c’è, ma per lo più, vengono genitori che vogliono comprendere bene come aiutare i propri figli a mangiare bene».

La domanda che viene più spesso rivolta alla dottoressa Perseo riguarda la merenda, che i bimbi vorrebbero fosse una merendina della grande produzione, cosa che però convince sempre meno i genitori: «Certamente la merendina è la soluzione più semplice – spiega Perseo – ma sempre più genitori vogliono sapere cosa dare in alternativa ai figli e il consiglio è sempre lo stesso: cose semplici e naturali. Cosa meglio del ‘vecchio’ pane, burro e marmellata, o pane e olio? Con cose così semplici non si sbaglia mai».

Un’altra questione che viene sollevata spesso alla dottoressa è quella delle etichette: «Trovo che i genitori siano molto attenti alle etichette e questo è senz’altro un bene – afferma -: sempre più spesso si rivolgono a me per avere delle spiegazioni su come leggere le informazioni e su come valutarle: in pratica quando si capisce subito quello che c’è scritto, il prodotto si può comprare senza problemi. Quando invece ci sono termini incomprensibili o sono contenute informazioni che non comprendiamo, meglio lasciare il prodotto sullo scaffale». Spesso le etichette, infatti, non sono così semplici da interpretare e, quindi, l’aiuto di qualcuno che è esperto in materia, può in pochi minuti sciogliere dubbi su cosa è da comprare e cosa no. E i genitori dei bimbi lucchesi hanno capito che il servizio di consulenza del Comune può avere anche questa funzione e la sfruttano appieno.

E poi un classico: come aiutare un bimbo che mangia troppo o che mangia troppo poco ad avere un’alimentazione regolare. A quel punto la nutrizionista del Comune di Lucca esamina il caso e, assieme ai genitori, trova la strada migliore per aiutare il bimbo o la bimba, soprattutto dando delle dritte su come abbinare i cibi.

Come si accede al servizio? Semplicissimo: il calendario degli incontri è sul sito del Comune e affisso negli istituti comprensivi. Si prende l’appuntamento, seguendo le istruzioni e si ha il colloquio con la dottoressa Perseo. Ovviamente, ma non è così scontato, il servizio è completamente gratuito.