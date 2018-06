Servizio bar Villa Bertelli: al via il bando per la gestione estiva

FORTE DEI MARMI – La Fondazione Villa Bertelli ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio bar dedicato al pubblico durante il periodo estivo da allestire all’interno del Parco, con l’intento di favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di Operatori Economici.

Il gestore fornirà, a propria cura e spese, per tutta la durata della gestione, idonea struttura temporanea da adibire a bar della superficie di circa 15mq da montare nel parco, con predisposizione per allacci di acqua e corrente, comprensiva di tutte le attrezzature e merci necessarie allo svolgimento di tale attività.

La struttura dovrà essere di aspetto gradevole e comunque tale da essere inserita senza impatto nel contesto del parco e della villa stessa e, a tale scopo, all’offerta dovrà essere allegato il relativo materiale fotografico, onde poter valutarne l’impatto effettivo.

Villa Bertelli fornirà lo spazio per il posizionamento della struttura sopra indicata e le utenze dell’acqua e dell’elettricità, mentre saranno a totale carico del gestore la fornitura di tutto quanto necessario ad erogare il servizio, tra cui, a titolo esemplificativo, dotazioni, arredi attrezzature, personale, pulizie e pratiche per le autorizzazioni e licenze.

Sia la struttura che le dotazioni, attrezzature e arredi forniti dovranno essere a norma di legge, il personale assunto per il servizio dovrà essere in regola e il gestore iscritto alla camera di commercio o alla sezione artigiani e dotato di idonea licenza per l’attività da svolgere.

Il gestore dovrà garantire il servizio per tutti i giorni dalle ore 17 alle 23, mentre durante le serate in cui sono previsti spettacoli, potrà prolungare l’orario di apertura fino alle 23:45.

L’affidamento del servizio avrà durata dal 2.7.2018 sino al 29.8.2018. L ́importo complessivo dell’appalto sarà determinato dalla migliore offerta economica, partendo da una base minima di offerta economica pari a € 1.500,00.

La manifestazione d’interesse, redatta in forma libera, dovrà pervenire, unitamente a copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20 giugno 2018 tramite consegna a mano alla segreteria della Fondazione Villa Bertelli posta in Forte dei Marmi (LU), Via Mazzini, 200.

Alla domanda dovrà essere aggiunta l’elaborazione di un breve progetto gestionale dell’attività da svolgere che assicuri un elevato standard di qualità coerente alla Fondazione.

All’interno di tale progetto sarà cura del gestore specificare dotazioni ed arredi impiegati, così come eventuali proprie sponsorizzazioni (che comunque saranno da concordare in tutti gli aspetti con il Cda della Fondazione), tali da caratterizzare l’attività .

I richiedenti dovranno altresì dimostrare di avere acquisito un’esperienza almeno triennale come gestore/conduttore/coadiutore nella gestione di pubblico esercizio in qualità di titolare, familiare partecipante, dipendente, collaboratore od altro.

Chi volesse partecipare alla procedura di affidamento può visualizzare la lettera d’invito nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti – Bandi di gara” sul sito www.villabertelli.it