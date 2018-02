Lo sportello “Ecco Fatto – Botteghe della Salute” si arricchisce di nuove funzionalità

SERAVEZZA – Prenotazioni di visite ed esami tramite CUP, attivazione della Tessera Sanitaria e accesso a PagoPA, la piattaforma di gestione online dei pagamenti verso la pubblica amministrazione. Sono i nuovi servizi offerti dagli sportelli “Ecco Fatto – Botteghe della Salute”, che salgono a quota tre con l’imminente entrata a regime dello sportello presso la Pubblica Assistenza di Basati, in affiancamento a quelli da tempo operativi in Municipio a Seravezza e all’ex ufficio postale di Azzano. Si arricchisce in tal modo l’offerta di servizi di prossimità che il Comune di Seravezza cura con il supporto e la collaborazione di ANCI ed ASL a vantaggio soprattutto dei cittadini residenti nell’area montana.

«Un ulteriore passo avanti nella direzione di semplificare l’accesso ai servizi pubblici di base, andando incontro in modo particolare alle fasce deboli e a chi risiede lontano dai centri maggiori», commenta l’assessore ai servizi sociali del Comune di Seravezza Orietta Guidugli. «La collaborazione con la Pubblica Assistenza di Basati per l’apertura del secondo sportello in montagna segna un ulteriore e promettente sviluppo del progetto “Ecco Fatto – Botteghe della Salute”, in cui ente pubblico e mondo del volontariato si incontrano per rispondere alle esigenze del territorio».

Da alcuni giorni hanno preso servizio le due nuove operatrici addette agli sportelli, selezionate tramite un Bando di Servizio Civile Regionale. Si tratta di Rossella Ricci e Benedetta Ricci, attualmente in affiancamento a Gaia Aloisi, la volontaria che ha curato i servizi nell’ultimo anno e che, in sinergia con gli uffici comunali, ha lavorato allo sviluppo dei nuovi progetti. Le due addette saranno impiegate ciascuna per un monte di trenta ore settimanali e si occuperanno degli sportelli di Seravezza (aperto presso l’URP tutti i giorni dalle 9:00 alle 12:30) ed Azzano (aperto una mattina a settimana in giorno ancora da definire). Nel recapito di Basati (aperto tutti i giorni feriali con orario mattutino) saranno in servizio invece i volontari della Pubblica Assistenza. «Cogliamo l’occasione per dare il benvenuto alle nuove volontarie del Servizio Civile e per salutare e ringraziare Gaia Aloisi per il servizio svolto con dedizione presso il nostro Comune, dedicandosi in prima persona all’implementazione dei nuovi servizi oggi disponibili», dice ancora l’assessore Guidugli.

Lo sportello di Seravezza cura in via esclusiva le attività di relazione con il pubblico, favorisce l’accesso a un gran numero di risorse comunali, inclusa la modulistica inerente tutti i settori amministrativi, dà informazioni sul trasporto locale e sui servizi di prevenzione dei disagi sociali, della violenza di genere e sui minori e fornisce al pubblico informazioni sulle attività delle associazioni locali del volontariato.

In ambito socio-sanitario tutti gli sportelli sono abilitati all’attivazione della Tessera Sanitaria (Basati sta completando l’accreditamento), con il rilascio di un PIN che consente al titolare di accedere al fascicolo sanitario personale, stampare attestati di esenzione o di fascia economica ai fini del ticket sanitario, stampare referti di esami radiologici e di laboratorio.

Attivo in tutti gli sportelli anche il servizio di prenotazione di visite ed esami tramite il CUP dell’AUSL Toscana Nord Ovest. Dal lunedì al venerdì, nell’orario 12:00-13:00, la prenotazione avviene in tempo reale; in orari diversi l’operatrice prende nota e provvede successivamente a contattare il CUP e a dare riscontro all’utente.

La terza e ultima novità riguarda il sistema di gestione dei pagamenti elettronici denominato PagoPA. Gli sportelli “Ecco Fatto – Botteghe della Salute” svolgeranno a breve funzione di access point per gli utenti che vorranno sfruttare questo canale privilegiato di pagamento verso la pubblica amministrazione, le scuole, le università e le ASL. Il sistema è utile per pagare ad esempio i bolli auto, i tributi comunali, i ticket sanitari e tutta una serie di servizi forniti dagli enti pubblici, con contabilizzazione immediata della transazione e riscontro in tempo reale al ricevente.