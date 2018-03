Sergio Muniz al Teatro dell’Olivo con “Cuori scatenati” di Diego Ruiz

CAMAIORE – Penultimo appuntamento con l’esaltante stagione del Teatro dell’Olivo che ha fatto segnare un nuovo “tutto esaurito” con il recente spettacolo di Veronica Pivetti. Lunedì 19 marzo va in scena “Cuori scatenati”, ultima esilarante commedia di Diego Ruiz che vedrà protagonista Sergio Muniz, insieme a Francesca Nunzi e Maria Lauria.

La pièce affronta gli amori ormai finiti che in realtà non finiscono mai. Una coppia scoppiata da anni si incontra clandestinamente per un’insensata ultima notte d’amore prima di suggellare il divorzio definitivo, ma gli imprevisti sono dietro l’angolo, anzi dietro la porta. Tanti interrogativi alla base di questa spassosa commedia in cui tutti i personaggi si trovano nel posto sbagliato nel momento più sbagliato, dando vita a una girandola di equivoci e situazioni paradossali che li porteranno a ricorrere a tutto il loro sangue freddo per gestire una serata che li metterà a dura prova.

Per acquistare i biglietti:

Ticket point ufficiale presso la Cartoleria L’Arcobaleno (via Vittorio Emanuele 228, nelle vicinanze del teatro – telefono 0584 981771; orario lunedì – sabato 8:30 – 12:30 e 15:30 – 19:30, 21.00 nelle sere di recita; provvisto di POS);

Circuito BoxOffice: https://www.boxol.it/it/event/cuori-scatenati/233209 e punti vendita presenti in tutta la Toscana, call-center 055.210804;

Prezzi: platea e palchi centrali € 21,00 intero | € 18,00 ridotto studenti, under 25, over 65, soci Coop; palchi laterali e loggione € 14,00 intero | € 12,00 ridotto studenti, under 25, over 65, soci Coop.

Per ulteriori informazioni su biglietti e attività, potete rivolgervi a: Ufficio Cultura del Comune di Camaiore 0584.986356 / 334 – cultura@nullcomune.camaiore.lu.it

Crediti

“Cuori scatenati”

di Diego Ruiz

regia Diego Ruiz

con Sergio Muniz, Diego Ruiz,

Francesca Nunzi, Maria Lauria

scene Mauro Paradiso

disegno luci Fabrizio Sensini

musiche Stefano Magnanensi

costumi Marco Maria Della Vecchia

produzione Carpe Diem Produzioni