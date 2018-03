“Sereno Variabile” da Rai 2 a Lucca per una puntata dedicata alla tradizione musicale della città

LUCCA – Lucca e la sua musica sono state nei giorni il set sul quale ha lavorato una troupe della trasmissione “Sereno Variabile”. Lo storico programma di Rai2, che da decenni percorre in lungo e in largo la penisola per presentarne le bellezze e le tradizioni, ha dedicato alla nostra città una nuova puntata che andrà in onda il 14 aprile, alle 17.00.

Le telecamere si sono mosse tra mura, chiese, piazze e palazzi storici, andando alla scoperta di antichi sport, come il tiro alla forma e il tiro con la balestra, delle ricette della tradizione e dell’antica arte della tessitura, delle collezioni di palazzo Mansi, dei monumenti dal grande fascino quali piazza Anfiteatro, la cattedrale di S. Martino e la chiesa di S. Michele, ma anche degli angoli più nascosti della città.

Fil rouge della puntata è stata la musica, quella della tradizione lucchese e quella che animerà la città in occasione del Lucca Classica Music Festival, organizzato dall’Associazione musicale lucchese, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e dal Teatro del Giglio. La manifestazione musicale, che si terrà dal 3 al 6 maggio, è stata infatti presentata dal presidente dell’Aml, Marco Cattani, e dal direttore artistico, Simone Soldati.

Parlando di musica, non potevano mancare una visita al Museo Puccini – Casa Natale, dove la troupe ha girato alcuni scene contrappuntate dal suono del pianoforte del Maestro, e il coinvolgimento dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “L. Boccherini”, i cui studenti hanno suonato dal vivo in piazza San Michele e nella chiesa di Santa Caterina, proprio come faranno a maggio in occasione del Lucca Classica.

“Negli ultimi mesi – commenta l’assessore alla cultura e al turismo Stefano Ragghianti – la nostra città ha accolto numerose troupe di programmi televisivi nazionali e internazionali. Notiamo con grande soddisfazione che sempre più spesso non sono solo le bellezze architettoniche e artistiche a suscitare interesse, ma anche gli eventi culturali che la città è in grado di offrire. Non è la prima volta che la trasmissione Sereno Variabile è nostra ospite e ci fa particolarmente piacere che proprio la musica, che nel calendario di eventi recentemente presentato rappresenta ben il 30 per cento degli eventi, sia stata la protagonista della puntata di Sereno Variabile girata in questi giorni”.