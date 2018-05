Sereni: “Finalmente Puccini torna a Lucca”. Inaugurata la nuova mostra alla Fondazione Ragghianti

LUCCA – Presentata in anteprima per la stampa la nuova mostra realizzata dalla Fondazione Ragghianti dedicata al grande compositore lucchese “Per sogni e per chimere. Giacomo Puccini e le arti visive (visitabile dal 18 maggio al 23 settembre 2018).

La mostra è nata grazie alla collaborazione della Fondazione con la Fondazione Giacomo Puccini, il Centro studi Giacomo Puccini e la Fondazione Simonetta Puccini (a cui è dedicata) per Giacomo Puccini con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

A presentare alla stampa il nuovo allestimento erano presenti Giorgio Tori, ex presidente della Fondazione Ragghianti e presidente del Comitato d’onore della mostra, Paolo Bolpagni, direttore della Fondazione Ragghianti e co-curatore della mostra, Margherita Palli, scenografa, curatrice dell’allestimento della mostra, Fabio Benzi, Maria Flora Giubilei e Umberto Sereni, co-curatori della mostra e Alberto Fontana, presidente della Fondazione Ragghianti.

Moderata dal direttore Paolo Bolpagni, la conferenza è stata aperta dall’intervento di Giorgio Tori «Ci tengo particolarmente perché quando parlammo di questa mostra, ebbi subito la sensazione che sarebbe stata una mostra particolare. La mostra è stata uno sforzo notevolissimo, avere a che fare con Puccini non è uno scherzo: il rischio è sempre di cadere nella ripetizione o di dire cose banali. Questa invece dice molte cose nuove, ce lo fa vedere nel suo essere un uomo molto particolare e mettendo in evidenza il suo rapporto con il mondo delle arti che lo circondano. La mia speranza e sensazione è che questa mostra piaccia tantissimo ai lucchesi».

Seguono gli interventi di Andrea Salani, in rappresentanza della Cassa di Risparmio di Lucca che sottolinea come questo lavoro racconti un periodo storico (la Grande Guerra), un’atmosfera e un clima visti da un altro punto di vista, e di un altro dei curatori, il professor Fabio Benzi che racconta il progressivo avvicinamento di Puccini al mondo dell’arte iniziato con l’artista Roberto Fontana, la tarda scapigliatura milanese, coltivata poi con “gli artisti del Lago” e resa evidente da un documento relativo alla prima Biennale di Venezia del 1895. Questo rapporto con l’arte si rinnoverà poi con lo stretto contatto con l’artista Galileo Chini, una relazione che influenzerà i due artisti «Chini diventa pucciniano – afferma Benzi – Puccini chiniano».

Maria Flora Giubilei, altra curatrice, sottolinea (come nel saggio presente in catalogo) il rapporto di Puccini con la città di Genova e la “famiglia artistica” nata in quella città, con la quale ha avuto un rapporto durato cinque anni.

Un altro dei curatori della mostra è Umberto Sereni sottolinea che la mostra è dedicata alla memoria di Simonetta Puccini «con questa mostra possiamo dire che finalmente Puccini torna a Lucca».



La mostra. “Per sogni e per chimere” si suddivide quindi tra le diverse “aree” citate, esponendo oltre 120 opere, prestiti dai più importanti musei e teatri italiani, integrate da preziosi pezzi inediti custoditi in collezioni private.

L’allestimento a cura di Margherita Palli, scenografa teatrale (suo l’allestimento dell’Andrea Chénier che ha aperto, il 7 dicembre scorso, la nuova stagione lirica del Teatro alla Scala), ci fa immergere in questo clima idilliaco, unendo le diverse opere presenti in mostra in una cornice nuova, inaspettata.

Rilevante lo spazio riservato anche alla fotografia e ai documenti originali, con l’obiettivo di presentare a tutto tondo una tendenza estetica cui Puccini contribuì in maniera decisiva con le proprie opere, in un clima stilistico di passaggio fra tardo-naturalismo, Scapigliatura, Simbolismo e Liberty.

Non vi resta che visitarla.

La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 19 (escluso il lunedì)

Biglietto intero: 5 euro

Biglietto ridotto 3 euro per:

– i possessori di biglietto del Puccini Museum di Lucca;

– gruppi superiori alle 15 unit

– minori di 18 anni;

– scolaresche (della primaria e delle secondarie);

– studenti di università, accademie d’arte e conservatori provvisti di libretto;

– insegnanti;

– soci COOP;

– soci Touring Club Italiano, FAI, Club UNESCO Lucca e Associazioni Amici dei Musei e Monumenti di Lucca;

– giornalisti con tesserino;

– guide turistiche con tesserino

Gratuito per:

– bambini fino a 6 anni;

– diversamente abili (e accompagnatore);

– un accompagnatore per ogni gruppo;

– soci ICOM;

– militari e forze dell’ordine con tesserino;

– giornalisti accreditati

Visite guidate su prenotazione (50,00 euro) per gruppi e scuole

Informazioni: info@nullfondazioneragghianti.it