Seravezza si prepara al 2 Giugno con una giornata di riflessione sui valori repubblicani

SERAVEZZA – Seravezza si prepara al 2 giugno con una riflessione dedicata ai valori repubblicani. L’evento si terrà lunedì 28 maggio alle Scuderie Granducali con inizio alle ore 16, promosso dall’Amministrazione Comunale di Seravezza d’intesa e con il supporto della Fondazione Amadei e del Laboratorio di Cultura Costituzionale dell’Università di Pisa. La cittadinanza è invitata a partecipare.

La giornata si aprirà con i saluti portati dal sindaco Riccardo Tarabella e dai rappresentanti della Fondazione Amadei. Seguirà l’intervento del professor Saulle Panizza sul significato del 2 giugno, ideale suggello all’iniziativa avviata lo scorso novembre con la Giornata di Studio sulla Costituzione Italiana dedicata a Leonetto Amadei nel ventennale della scomparsa. «È un cerchio che si chiude», dichiara il presidente del Consiglio Comunale Riccardo Biagi «e che dà un senso compiuto all’azione che abbiamo voluto intraprendere per promuovere fra i giovani la conoscenza della Costituzione e dei suoi valori. Un’azione che non si esaurisce qua, con l’auspicio di poter contare anche in futuro sulla collaborazione e il sostegno della Fondazione Amadei e dell’Università di Pisa, che ringrazio per il prezioso supporto».

Agli studenti che lo scorso novembre furono presenti alla Giornata di Studio sulla Costituzione sarà consegnato un attestato di partecipazione e una copia del volume che raccoglie gli atti del convegno, al quale parteciparono il professor Ugo De Siervo, giurista ed ex presidente della Corte Costituzionale, ed i professori Saulle Panizza, Giuseppe Campanelli, Gianluca Famiglietti, Massimiliano Malvicini e Fabio Pacini. «Un ringraziamento a tutti loro», aggiunge Biagi «così come ai ragazzi, agli insegnanti e ai dirigenti delle scuole che oggi come allora hanno risposto positivamente al nostro invito: l’Istituto alberghiero “Guglielmo Marconi” di Seravezza, il Liceo scientifico “Michelangelo Buonarroti” di Forte dei Marmi, l’Istituto tecnico-liceale “Don Lazzeri-Stagi” di Pietrasanta e l’Istituto “Galileo Chini” di Camaiore».

La celebrazione ufficiale della Festa della Repubblica, sabato 2 giugno, si terrà come ormai tradizione con una cerimonia unitaria a livello provinciale a cura della Prefettura di Lucca. Nella stessa giornata le autorità comunali di Seravezza presenzieranno a Sant’Anna di Stazzema alla premiazione del concorso “La memoria partecipata. L’eccidio di Sant’Anna di Stazzema analizzato dagli studenti della Versilia e dalle loro famiglie 74 anni dopo” al quale il Comune di Seravezza ha offerto il proprio patrocinio.