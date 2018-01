Seravezza: lavori anti-allagamento in via delle Contrade a Querceta

SERAVEZZA – Stop agli allagamenti in via delle Contrade a Querceta. Sono partiti e già a buon punto, infatti, i lavori per la realizzazione di un nuovo tratto di fognatura bianca inseriti nel pacchetto da 200mila euro messo a punto dall’amministrazione Tarabella per manutenzioni e migliorie della rete viaria. Le opere di via delle Contrade hanno un costo approssimativo di 75mila euro.

«Puntano innanzitutto a regimare le acque piovane e a contrastare i fenomeni di ristagno che da tempo interessano sia il lato mare di via delle Contrade sia la retrostante via Tagliamento – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Giuliano Bartelletti –. L’impresa che esegue l’intervento su incarico del Comune, la Alessio Costruzioni di Camaiore, ha già provveduto a collocare parte della nuova condotta che raccoglierà e convoglierà le acque meteoriche verso il fosso di scolo di via Alpi Apuane».

Contestualmente alla fognatura bianca verrà realizzato un nuovo tratto di pista ciclopedonale, comodo collegamento per chi dalla rotonda “del gallo”, ovvero dal centro del paese, desidera raggiungere a piedi o in bicicletta il centro socio-sanitario della Croce Bianca e del distretto ASL.

«Chiuso questo importante cantiere si metterà mano ad altri due interventi nella vicina piazza Falcone, Borsellino e Caponnetto – dice ancora l’assessore Bartelletti -».