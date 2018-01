Seravezza: la Tosap si paga entro il 28 febbraio

SERAVEZZA – Slitta al 28 febbraio il termine per il versamento della Tosap per l’anno 2018. Lo ha stabilito la giunta municipale spostando di un mese l’abituale scadenza di gennaio. Si tratta di un provvedimento tecnico dovuto a motivi gestionali non ripetibili (apertura di un nuovo conto corrente sul quale il Comune riceverà direttamente gli importi delle entrate tributarie) e valido quindi solo per quest’anno. Nelle prossime settimane i contribuenti Tosap seravezzini riceveranno da ICA srl, concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta, gli avvisi aggiornati comprensivi di importi e coordinate del nuovo conto corrente sul quale effettuare il versamento. Non sono previste sanzioni né maggiorazioni dovute allo slittamento del termine di pagamento.