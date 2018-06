Seravezza: il consiglio comunale torna a riunirsi mercoledì 20 giugno

SERAVEZZA – Mercoledì 20 giugno alle ore 17 torna a riunirsi il Consiglio Comunale di Seravezza. In apertura di seduta, dopo le comunicazioni del sindaco, le interpellanze e le interrogazioni, si discuteranno due mozioni presentate dal gruppo consiliare Idee in Comune: “Ricorso alla modalità cosiddetta ‘Global Service’ nelle procedure per l’affidamento della gestione del verde pubblico” e “Ricordo strage ferroviaria di Viareggio e trasporto materiali pericolosi sulla tratta ferroviaria di competenza del nostro Comune”. All’ordine del giorno della riunione figurano inoltre l’approvazione del documento strategico e del documento d’intesa del piano urbano della mobilità sostenibile per la Provincia di Lucca, una variazione al bilancio di previsione 2018-2020 per un accantonamento al fondo rischi e due argomenti di carattere urbanistico: l’approvazione della variante al Regolamento urbanistico per l’area produttiva “Baraglino” in via Biagioni a Querceta e l’approvazione del piano di iniziativa privata finalizzato alla riorganizzazione funzionale della medesima area produttiva.