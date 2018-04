Seravezza: i vigili scoprono che il bus non è in regola e salta la gita

SERAVEZZA – Nell’ambito dei controlli sulla regolarità dei bus utilizzati per le gite scolastiche, la polizia municipale di Seravezza questa mattina ha accertato che il mezzo che stava per partire non era in regola, per cui la scolaresca non è partita.

Come in altre occasioni, il ritrovo era fissato nell’ampio piazzale presso l’Eurospin; alle 6,30 i bambini delle elementari della scuola Frasso erano sul posto con i genitori, tutto era pronto per la partenza per san Galgano, quando gli agenti hanno avuto l’accortezza di verificare l’efficienza delle cinture di sicurezza, al che si sono imbattuti in una situazione di assoluta irregolarità: in alcuni casi le cinture era come se non ci fossero in quanto mancanti degli elementi essenziali, in altri non erano in condizioni di efficienza. Per entrambe le violazioni è previsto un verbale di 85 euro.

Ovviamente il bus non è partito, con l’immaginabile reazione dei bambini e le proteste dei genitori che, se dal un lato hanno ringraziato gli agenti, grazie ai quali i piccoli non si sono venuti a trovare in una situazione di insicurezza, dall’altro hanno avuto parole di forte disappunto nei confronti di chi mette a disposizione bus in tali condizioni, per di più destinati a dei bambini.

Non è stato possibile far intervenire un altro bus, per cui la gita è stata annullata.

Il Comando P.M. fa saper che i controlli saranno ripetuti nei prossimi giorni ed anche nel mese di maggio, periodo tradizionalmente destinato alle gite scolastiche, e nell’occasione ringrazia l’istituto comprensivo per le accorate richieste di eseguire i controlli preventivi, nell’intento di far viaggiare gli studenti nelle condizioni di massima sicurezza possibile.