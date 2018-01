Seravezza è il primo Comune della provincia di Lucca per le regole di sostenibilità e sicurezza ambientale

SERAVEZZA – Seravezza primo comune della provincia di Lucca in tema di sostenibilità e sicurezza ambientale in ambito edilizio. È quanto emerge dal “Rapporto sull’applicazione di criteri di sostenibilità nei regolamenti edilizi locali” presentato sabato scorso dalla CNA lucchese in occasione del Convegno su efficienza energetica e edilizia ecosostenibile tenutosi presso il Polo Tecnologico di Lucca. La ricerca, promossa dall’Istituto Nazionale di Bio Architettura e realizzata da Studio AxS, fotografa la situazione provinciale sul modo in cui i singoli comuni affrontano il problema delle risorse, dell’energia, dell’ambiente e della salute nella disciplina edilizia. Il Regolamento Edilizio del Comune di Seravezza è risultato quello più sensibile al tema, contenendo regole e parametri prestazionali e qualitativi di sostenibilità e sicurezza ambientale ben al di sopra della media.

«È un risultato molto importante», commenta l’assessore all’urbanistica Valentina Salvatori «che evidenzia come Seravezza sia da anni tra i comuni più attenti a livello regionale sul tema della promozione delle risorse sostenibili in campo edilizio. Attraverso la pianificazione e la regolamentazione dell’attività edilizia gli enti locali possono svolgere un ruolo basilare per migliorare l’efficienza e le prestazioni ambientali delle costruzioni. Con questa consapevolezza il Comune di Seravezza ha creato nel tempo una strumentazione in grado di tradurre in buone pratiche e in iniziative concrete concetti che i regolamenti spesso ripetono in modo sterile e indicativo. È nostra intenzione continuare su questo percorso virtuoso anche attraverso la promozione di dibattiti, incontri e giornate di formazione rivolte a progettisti e imprese ed avvalendoci della collaborazione di soggetti qualificati come l’Istituto Nazionale di Bio Architettura. L’occasione per questo approfondimento e per un’opera di informazione e di stimolo rivolta agli operatori ci sarà offerta dall’elaborazione del nostro nuovo Regolamento Edilizio, al quale metteremo mano non appena la Regione Toscana avrà emanato il Regolamento Edilizio Regionale».

Il convegno di CNA ha visto la partecipazione del consigliere regionale Stefano Baccelli, presidente della quarta commissione, e si è chiuso con una tavola rotonda alla quale è intervenuto il responsabile dell’ufficio urbanistica del Comune di Seravezza Andrea Tenerini con gli omologhi della Provincia di Lucca e dei Comuni di Lucca e Capannori.

«Costruire applicando i criteri di edilizia sostenibile e di bioarchitettura, privilegiando cioè l’ecologia in termini di utilizzo dei materiali e di impiego razionale delle risorse naturali, dovrebbe essere prassi comune nel 2018», conclude Salvatori. «Per questo è sempre più necessario avere norme semplici ed applicabili ed incentivi che, anche attraverso bonus economici e volumetrici, favoriscano modalità d’azione in grado di innalzare la sostenibilità energetico-ambientale e della qualità e sicurezza degli edifici».

Il report integrale sull’applicazione dei criteri di sostenibilità nei regolamenti edilizi della provincia di Lucca è visionabile alla pagina web: http://ita.calameo.com/read/005140225317372a40200.