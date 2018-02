Seravezza: bando per la nomina nel Nucleo di Valutazione

SERAVEZZA – Il Comune di Seravezza ha emesso un avviso per la nomina del componente esterno del Nucleo di Valutazione, l’organismo deputato alla misurazione delle performance degli uffici e dei servizi comunali. La nomina riguarda il triennio 2018-2020 ed è di competenza della Giunta Municipale, che opererà la propria scelta sulla base delle candidature pervenute. Gli interessati sono invitati a presentare la loro candidatura entro le ore 12 del 28 febbraio consegnandola direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Seravezza, inviandola tramite pec all’indirizzo protocollo.seravezza@nullpostacert.toscana.it o tramite il servizio postale indirizzandola al Settore Organizzazione Generale dell’ente.

Unitamente all’istanza, gli interessati devono far pervenire il curriculum vitae con indicazione degli incarichi svolti e in corso quali componenti di Nucleo di Valutazione o Organismo interno di Valutazione. Sarà considerato titolo preferenziale aver svolto o avere in essere tali incarichi in Comuni nella fascia demografica compresa fra i 10 mila e i 15 mila abitanti. Nella domanda andrà inoltre dichiarata, quale requisito necessario alla partecipazione alla selezione, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge (art. 236 Testo Unico Enti Locali).