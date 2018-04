Seravezza: arriva un nuovo assistente sociale in Comune

SERAVEZZA – Si rafforzano gli organici dei servizi sociali del Comune di Seravezza. Nei giorni scorsi si sono infatti chiuse le procedure tecniche del concorso varato dall’Amministrazione Tarabella per l’assunzione di una seconda assistente sociale. Già stilata la graduatoria – ne fanno parte i diciassette candidati giunti fino alla fase finale delle selezioni – e già indicata la vincitrice del concorso, che adesso dovrà formalmente accettare l’incarico.

«Attenderemo ancora che trascorrano i termini di legge per le eventuali opposizioni agli esiti degli esami, poi passeremo finalmente all’assunzione», spiega l’assessore al sociale Orietta Guidugli.

«In ogni caso il concorso si è chiuso molto positivamente, con una graduatoria ricca sia in termini numerici sia sotto il profilo delle professionalità, tant’è che altri enti pubblici ci hanno già chiesto di potervi attingere. Per il settore sociale del Comune di Seravezza è un momento importante; un rafforzamento d’organico fortemente voluto e ormai non più derogabile, stante le crescenti necessità di supporto da parte di persone e famiglie, su un territorio come il nostro molto variegato per tipologia di bisogni e criticità».

La nuova assistente sociale andrà ad affiancarsi all’unica attualmente in organico a Seravezza. Verrà assunta a tempo indeterminato e parziale per diciotto ore settimanali complessive. «Non siamo ancora alla soluzione ideale, che richiederebbe un impegno a tempo pieno anche della nuova assistente, ma intanto partiamo così, nella speranza che il bilancio comunale possa consentire in futuro di far crescere e rendere ancor più efficace il settore», conclude l’assessore Guidugli.