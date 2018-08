Senso unico in via di Tiglio: le proteste di Confartigianato Imprese Lucca

LUCCA – Nei giorni scorsi abbiamo avuto moltissime lamentele da parte delle aziende artigiane che hanno i laboratori o i negozi in Via di Tiglio e zone circostanti.

A seguito, infatti della istituzione del senso unico in direzione Capannori nel tratto compreso tra Via Orzali e Via della Chiesa a S.Filippo, non solo ci sono stati disagi nella circolazione, ma c’è stato un vistoso calo di clienti in tali aziende (sartorie, produzioni cornici, lavanderie, panifici, ecc.).

Inutile dire la preoccupazione dei nostri artigiani che oltre alla crisi debbono combattere anche con le misure che adotta l’Amministrazione Comunale non si riesce più a capire con quale logica metta in atto simili provvedimenti.

Già qualche tempo fa era stata cambiata la viabilità in alcune zone comprese tra la Via Romana e Via di Tiglio con sensi unici in Via Felino Sandei, via Carignani, Via Martini, ecc. creando anche in questo caso delle difficoltà, sia pure non così importanti come quest’ultima della Via di Tiglio.

Ci viene detto che è sperimentale fino a settembre, e che se funziona diverrà permanente.

Ma chi è che dice che funziona e poi per cosa funziona, per le imprese no di certo perché perderanno certamente molti avventori ed anche clienti storici.

Ma il Sindaco, in campagna elettorale non aveva detto che sulla viabilità ed i provvedimenti che riguardavano le imprese avrebbe consultato le categorie economiche?

Erano solo promesse elettorali?

Molte nostre aziende ed anche tanti residenti sono pronti a mettere in atto misure di protesta per ripristinare il doppio senso di marcia in quel tratto….. per non morire….. per “carenza di traffico”!

L’invito al Sindaco è dunque di rivedere questa decisione perché non è più tempo di “giocare” sulla pelle delle imprese, in particolare di quelle artigiane ormai allo stremo della sopravvivenza

Confartigianato Lucca