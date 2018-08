Senso unico in un tratto di via Ingrillini dal 20 al 26 agosto per lavori di Rete Ferroviaria Italiana

LUCCA Sarà istituito il senso unico in via Ingrillini per una settimana (da lunedì 20 a domenica 26 agosto), per consentire a Rete Ferroviaria Italiana la posa in opera di barriere guard rail a bordo strada, lungo la linea ferroviaria.

Lo stabilisce un’ordinanza del Comune in base alla quale da lunedì prossimo si dovrà circolare a senso unico e a trenta chilometri orari in via Ingrillini a sal Filippo, nel tratto interessato dai lavori di Rfi, vale a dire tra l’incrocio con via di Tiglio e l'incrocio con via degli Alpini, in direzione sud-nord (da via degli Alpini a via di Tiglio).