Sempre più bella e funzionale la piscina di Capannori: lavori per quasi 120mila euro

CAPANNORI – Saranno sostituite la struttura di copertura degli impianti di trattamento aria della piscina comunale e la veletta nord del locale vasche adiacente alla copertura.

La giunta ha approvato nei giorni scorsi il progetto definitivo- esecutivo dell’opera stanziando 117mila euro, incrementando le risorse messe a disposizione rispetto ad un precedente progetto approvato. Nell’attuale veletta, infatti, sono state rilevate alcune criticità che saranno risolte con i lavori alla struttura previsti all’inizio dell’ estate. Con la bella stagione, infatti, sarà aperto il cantiere per la realizzazione delle opere. La nuova copertura, che avrà pressoché le stesse dimensioni rispetto a quella attuale, sarà composta da tre telai in acciaio collegati tra loro da arcarecci (simili a travicelli) sempre in acciaio.

La nuova forma della copertura, pur mantenendo l’impostazione della precedente, sarà caratterizzata da superfici piane che le permetteranno di inserirsi in modo più efficace all’interno dell’architettura dell’intero complesso della piscina. Le opere saranno realizzate a piscina aperta perché riguardano solo l’esterno dell’edificio e la veletta che sarà sostituita con l’utilizzo di tipologie e materiali simili ai preesistenti, non ha valenza strutturale.

Nel frattempo da circa un mese sono iniziati i lavori di sostituzione della veletta nella zona sud (lato campo sportivo) che sono in fase di ultimazione e vengono effettuati a piscina aperta per lo stesso motivo dell’intervento previsto per l’estate.

«Con queste opere proseguiamo l’opera di manutenzione e riqualificazione della piscina comunale, una delle strutture sportive punto di riferimento per l’intero territorio essendo frequentata da un alto numero di utenti – afferma l’assessore ai lavori pubblici Pier Angelo Bandoni -. Per questo motivo continuiamo ad investire risorse in questo impianto sportivo per migliorarlo ulteriormente e renderlo sempre più moderno ed efficiente. Nel piano triennale dei lavori pubblici 2018 approvato insieme al bilancio di previsione alla piscina comunale sono infatti destinate risorse pari a 650mila euro».