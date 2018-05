“Sempre Genitori”: tavola rotonda su affidamento condiviso e diritto alla bigenitorialità

FORTE DEI MARMI – “Sempre Genitori”: questo il titolo della tavola rotonda su affidamento condiviso e diritto alla bigenitorialità che verrà realizzata sabato 26 maggio prossimo alle ore 17 presso la Sala Mutuo Soccorso a Forte dei Marmi. L’iniziativa promossa dalla Commissione Pari Opportunità del Comune vedrà la partecipazione tra i relatori anche del prof. Marino Maglietta, estensore della Legge 54 del 2006 proprio in materia di affidamento condiviso.

Ad illustrare l’evento il Consigliere con delega alle Pari Opportunità Sabrina Nardini.

«Abbiamo deciso come commissione – spiega il Consigliere Nardini – di affrontare questa tematica, certamente non semplice o scontata, con l’obiettivo di contribuire, anche partendo dalle azioni che può intraprendere direttamente l’ente locale, alla concreta attuazione della legge sull’affidamento condiviso votata nel 2006 dal Parlamento italiano. Si tratta di garantire ad un minore, nel caso di separazione tra i genitori, l’effettivo diritto, sancito tra l’altro dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia, di mantenere rapporti con entrambi. L’ente locale in questo può dare il proprio contributo istituendo, ad esempio, il cosiddetto “Registro della bigenitorialità”, un registro all’interno del quale evidenziare per il minore residente il domicilio sia del padre che della madre, in modo che entrambi i genitori ricevano le comunicazioni del Comune dirette al minore stesso».

L’iniziativa ha ottenuto l’accreditamento presso l’Ordine degli Avvocati di Lucca. Agli iscritti all’ordine che parteciperanno all’evento verranno riconosciuti 2 crediti formativi. Per motivi organizzativi coloro che intendano partecipare è richiesto di inviare una mail a sempregenitori@nullgmail.com con nome e cognome, luogo e data di nascita.

«Sono felice – prosegue il consigliere Sabrina Nardini – del riconoscimento che abbiamo ottenuto dall’Ordine degli Avvocati di Lucca. L’incontro, che resta aperto a tutti e che non avrà un taglio, come detto, esclusivamente rivolto agli addetti ai lavori, ha l’obiettivo di approfondire una tematica certamente non semplice ma che riteniamo importante anche al fine di analizzare le iniziative che può intraprendere un ente locale per dare concreta attuazione alla legge sull’affidamento condiviso».