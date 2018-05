Seminario sulla mediazione familiare a Lucca

LUCCA – Si terrà domani, 11 maggio 2018, alle ore 15,30 presso la sede del centro Ricerche educative e didattiche di Lucca (CRED) in Via Sant’Andrea, 33 il Seminario aperto al pubblico di SpazioMef, l’associazione di Mediatori familiari con sede a Milano che ha da poco aperto un proprio spazio a Lucca.

SpazioMef nasce circa 30 anni fa su iniziativa di Irene Bernardini, tra le prime a portare la mediazione familiare in Italia; Dal 1989 le mediatrici di SpazioMef di Milano conducono per il Comune di Milano il Centro Gea Genitori ancora; Primo servizio pubblico italiano di mediazione familiare. La Mediazione Familiare si rivolge alle coppie in crisi prima, durante e/o dopo la fine della coppia per sostenere la coppia genitoriale nell’interesse della famiglia.