Seminiario sugli acquisti telematici in Regione

LUCCA – Dal 1 marzo 2018 il Comune di Lucca, oltre agli strumenti telematici tradizionali, utilizzerà per le gare inerenti l’acquisto di beni e servizi da fornitori la nuova piattaforma messa a disposizione dalla Regione Toscana denominata ancora “Sistema Telematico Acquisti regionale della Toscana Start”. Questo sistema è stato adeguato al nuovo codice dei contratti e alle linee guida dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione.

Per far conoscere questo strumento alle imprese, il Comune di Lucca in collaborazione con Camera di Commercio di Lucca organizza un seminario gratuito dedicato che si svolgerà mercoledì 7 febbraio dalle 10 alle 13 presso la Sala Oro della Camera di commercio di Lucca in Corte Campana 10. Durante la mattinata saranno presentate le principali funzionalità della piattaforma e in particolare quelle inerenti alla registrazione all’indirizzario dei fornitori e la scelta delle categorie merceologiche di proprio interesse; sarà quindi effettuata una dimostrazione di partecipazione a una procedura di gara.

L’incontro sarà moderato da Maria Cristina Panconi del Centro Unico Acquisti, Provveditorato, Economato e Contratti del Comune di Lucca.

Per iscrizioni e informazioni 0583 976673 [email protected] camcom.it