‘Segui il quartetto’: itinerari musicali alla ricerca della musica lucchese

LUCCA – Lucca ha una tradizione musicale ricca ed antica come poche altre città possono vantare ma, in realtà, questo aspetto della nostra storia non è molto conosciuto. In particolare pochi sanno che, oltre a Puccini, la nostra città ha dato i natali a numerosi altri musicisti di grande livello. Quattro in particolare emergono sugli altri e sono: Francesco Geminiani, Luigi Boccherini, Alfredo Catalani e, appunto, Giacomo Puccini.

Ognuno di loro a Lucca è celebrato da una statua eppure in quanti conoscono davvero chi siano stati i personaggi rappresentati in quei monumenti? Proprio per favorire la conoscenza della musica e delle straordinarie vite di questi quattro compositori, la cooperativa di guide turistiche La Giunchiglia e l’Istituto Musicale Boccherini hanno organizzato, in collaborazione con Lucca Classica Music Festival, un itinerario musicale o concerto itinerante dal titolo “Segui il quartetto!”.

Il pubblico sarà accompagnato in un percorso per le strade del centro storico alla scoperta dei luoghi legati alla memoria dei quattro maestri; ad ogni tappa una guida-narratore racconterà i tratti salienti della biografia di uno dei nostri musicisti ed il quartetto d’archi Voyager eseguirà un brano dello stesso compositore.

Un modo insolito e accattivante, che unisce racconto e musica suonata dal vivo, per far conoscere, ai turisti così come ai lucchesi, alcuni dei nostri concittadini più illustri.

L’appuntamento si ripeterà per due date all’interno del programma di Lucca Classica: lunedì 30 aprile e sabato 5 maggio. In italiano e in inglese.

La partenza del tour, della durata di circa due ore, è fissata per le ore 15 con appuntamento di fronte al Centro di Accoglienza Turistica di piazzale Verdi. Il costo è di 6 euro.

In caso di maltempo l’evento sarà annullato.

Per informazioni e prenotazioni (gradite) contattare La Giunchiglia (tel. 0583-341612; e-mail: info@nulllagiunchiglia.net).