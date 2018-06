Secondo Memorial Franco Forassiepi: i risultati

ALTOPASCIO – Si é concluso domenica sera il secondo Memorial Franco Forassiepi che si é svolto al playground di Spianate a partire da giovedì 14 giugno. Sei squadre Under 20 si sono date battaglia sportiva per aggiudicarsi i trofei offerti dall’Avis di Altopascio nonché i buoni acquisto messi in palio dallo sponsor del torneo, l’azienda Polisport di Livorno. Ha vinto il Rossoblù Montecatini Terme al termine di un’agguerrita finale (58-54) contro i padroni di casa del NBA Altopascio. Match in grande equilibrio fino a 30″ dalla fine quando un tiro altopascese esce e sul ribaltamento i termali chiudono l’incontro. Terzo posto per la Libertas Basket Lucca che nel derby ha superato il Cmb Lucca, totalmente composto da giocatori giovanissimi. Quinta piazza per il Don Bosco Livorno e sesta posizione per la Folgore Fucecchio. Buona la partecipazione del pubblico con un picco importante di presenze, con annesso tifo caloroso, per la serata finale. Buono anche l’andamento della sesta sagra della pizza rosablu che lo staff del team di via Marconi ha gestito al meglio come a tradizione. ” Sono felice – afferma il presidente altopascese Sergio Guidi – che tutto sia andato per il meglio. Organizzare un torneo a sei squadre nel periodo in cui molte società hanno rallentato, se non fermato, l’attività é stato tutt’altro che facile. Ringrazio tutte le società che hanno partecipato con entusiasmo. In più devo dire che la location del playground di Spianate, in mezzo al verde, senza immobili tra sè e le montagne, al tramonto offre dei colori indescrivibili. La fatica é stata ripagata, ma non é stata una fatica, lo abbiamo fatto stravolentieri – conclude Guidi – per ricordare un dirigente rosablu storico come Franco, ma soprattutto un amico che resterà sempre dentro i nostri cuori”.