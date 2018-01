Sebastiano Lo Monaco in scena al Teatro Comunale di Pietrasanta con il Berretto a Sonagli

PIETRASANTA – La commedia dell’ipocrisia per eccellenza, diretta e interpretata da Sebastiano Lo Monaco. Il Berretto a Sonagli di Luigi Pirandello è il secondo spettacolo, scelto da Massimiliano Simoni per la trilogia di eventi in omaggio al grande drammaturgo italiano nell’ambito della stagione di prosa del Teatro Comunale di Pietrasanta. Coprodotto da Fondazione Versiliana insieme al Teatro Luigi Pirandello di Agrigento , lo spettacolo che ha debuttato con grande successo nell’estate 2016 alla Versiliana sarà in scena martedì 16 gennaio alle ore 21.00.

“Il personaggio di Ciampa – racconta Lo Monaco nelle sue note di regia – apparentemente grottesco, è in realtà straziante, ma soprattutto è il più moderno degli eroi pirandelliani. Il “Berretto” è la storia di un uomo giovane, poco più di quarant’anni, che tradito dalla moglie accetta la condanna e la pena di spartire l’amore della propria donna con un altro uomo, pur di non perderla. Un tema drammatico e attuale che si voglia o no! Per tradizione questo personaggio è stato affrontato da attori alla fine della propria carriera, ad ogni modo avanti con gli anni. Questo travisava la forza drammatica di Ciampa, così eroico e pieno di umanità, una umanità silenziosa e astuta che gli dà la forza di difendere la sua infelicità coniugale, contro la società ridicola di quel tempo. Un personaggio insomma apparentemente piccolo ma infinitamente grande”.

I biglietti sono in vendita presso il Teatro Comunale di Pietrasanta (Piazza Duomo) lunedì 15 dalle 17:00 alle 19:00 e il giorno stesso dello spettacolo martedì 16 gennaio a partire dalle ore 17:00.

Prezzi : 20 euro platea / 12 euro galleria. Sono disponibili agevolazioni per giovani under 25, per over 65 e per i diversamente abili. Per informazioni Tel. 0584/265733 – 0584 265777 www.versilianafestival.it