Scuole più sicure: lavori in due istituti ad Altopascio durante le vacanze

ALTOPASCIO – Lavori alla scuola media “G. Ungaretti” e a quella elementare, “G. Pascoli”, entrambe ad Altopascio. L’amministrazione D’Ambrosio, infatti, approfittando della pausa natalizia, ha avviato, e in parte concluso, gli interventi di manutenzione straordinaria nei due istituti, per un totale di oltre 20mila euro. In particolare, alla media, dove il cantiere è concluso, gli studenti da lunedì potranno contare su una pavimentazione nuova e a norma di sicurezza: qui è stato portato a termine il rifacimento urgente dei pavimenti di due aule, che mostravano segni di cedimento. Alla scuola primaria, invece, è la scala esterna della palestra ad essere interessata dai lavori: anche in questo caso la priorità è stata data alle situazioni più critiche, che potevano compromettere la sicurezza degli studenti, degli insegnanti e del personale scolastico. Alla scuola elementare di Marginone, infine, sono stati acquistati i nuovi arredi, prevalentemente sedie.



«Siamo tornati ad investire sull’edilizia scolastica e continueremo a farlo nei prossimi mesi, grazie al cronoprogramma chiaro e puntuale che ci siamo dati – spiegano il Sindaco, Sara D’Ambrosio e l’assessore ai lavori pubblici, Daniel Toci –. In questo modo possiamo programmare i lavori, intervenendo dapprima sulle criticità per poi concentrarci un po’ alla volta su tutte le strutture, per rinnovarle e trasformarle in ambienti al passo con i tempi. Siamo riusciti a completare i lavori alla scuola media, che erano quelli più urgenti, in una decina di giorni, alla “Pascoli”, invece, l’intervento è in corso e verrà concluso prossimamente».