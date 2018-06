Scuola per la Pace: domani una riunione per organizzare le prossime attività

LUCCA – Le associazioni ed i gruppi impegnati in attività di solidarietà internazionale, di promozione di una cultura di pace e legalità, di politiche della memoria, sono invitate a partecipare alla riunione convocata dalla Scuola per la Pace della Provincia di Lucca che si terrà domani martedì 5 giugno alle 17 in Sala Rappresentanza – Palazzo Ducale, Lucca.

Sarà l’occasione per riprendere un cammino comune. Si parlerà, tra l’altro, anche di eventuali iniziative da coordinare assieme, ad iniziare dal percorso di avvicinamento alla Marcia per la Pace Perugia – Assisi del 7 ottobre p.v., per la quale la Provincia, come oramai avviene da alcuni anni, desidera impegnarsi – assieme ad Enti Locali ed associazioni – al fine di favorire la partecipazione della cittadinanza.

Per ulteriori informazioni: 0583 417481 – scuolapace@nullprovincia.lucca.it